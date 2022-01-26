ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено двоє українських військових

Новость на русском →
Донбас, Середа 26 січня 2022 07:53
Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено двоє українських військових Фото: бойовики п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранено двоє українських військових (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранено двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого - середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну