В Україні оголосили штормове попередження

Фото: погіршення погодних умов в Україні (РБК-Україна)

У Київській області та у столиці прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с

Сьогодні, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у західних областях вдень спостерігатимуться грози, місцями пориви вітру і шквали від 15 до 20 м/с. В окремих районах буде йти град (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та у столиці прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні дощі передавали у трьох західних областях, а температура коливатиметься в Україні від +19 до +33 градусів тепла.

Крім того, раніше повідомлялося, що погода в Україні 8 липня, в середу, порадує жителів нашої країни невеликим зниженням температури.

Додамо, масштабні пожежі у Луганській області знищили вже майже 5 гектарів території.