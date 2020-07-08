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В Україні оголосили штормове попередження

Середа 08 липня 2020 оновлено 08:33
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: погіршення погодних умов в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Київській області та у столиці прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с

Сьогодні, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у західних областях вдень спостерігатимуться грози, місцями пориви вітру і шквали від 15 до 20 м/с. В окремих районах буде йти град (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та у столиці прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні дощі передавали у трьох західних областях, а температура коливатиметься в Україні від +19 до +33 градусів тепла.

Крім того, раніше повідомлялося, що погода в Україні 8 липня, в середу, порадує жителів нашої країни невеликим зниженням температури.

Додамо, масштабні пожежі у Луганській області знищили вже майже 5 гектарів території.

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