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Россияне из реактивной артиллерии обстреляли центр Бахмута: повреждены многоэтажки

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Бахмут, Среда 01 февраля 2023 21:27
Россияне из реактивной артиллерии обстреляли центр Бахмута: повреждены многоэтажки Фото: Россияне из реактивной артиллерии обстреляли центр Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 1 февраля, российские военные обстреляли центр Бахмута в Донецкой области из РСЗО. В результате были повреждены многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Бахмут снова под огнем российских реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Рева отметил, что враг нанес удар по домам в центре города. Повреждения получили две многоэтажки: выбиты окна, повреждена крыша и фасад зданий.

"Пострадавших среди гражданских нет", - добавил глава города.

Напомним, что под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

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