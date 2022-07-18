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Як діють партизани на окупованих територіях України: роз'яснення військових

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 15:59
Як діють партизани на окупованих територіях України: роз'яснення військових Фото: як діють партизани на окупованих територіях України (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські партизани на захоплених територіях підтримують зв’язок із військовим командуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У нас у всіх загальна координація, ми всі прагнемо звільнити Україну від ворога. Ціль у нас єдина, а способи досягнення її такі, що ми розуміємо навіть на відстані, навіть при виключенні будь-якої системи зв'язку. Ми маємо з ними координацію, розуміємо, наші дії злагоджені та результат є", - сказала Гуменюк.

Раніше повідомлялось, що українське військове керівництво, ймовірно, має намір найближчим часом взяти під централізований контроль дії партизанського руху на окупованих Росією територіях.

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