ЗСУ на півдні виконали 300 вогневих завдань і ліквідували майже 90 росіян

На південних рубежах захисту українські захисники виконали 300 вогневих завдань, знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Протягом минулого дня ворог зробив спробу відновити втрачене становище шляхом проведення контратаки в напрямку Брускинське-Білогірка. Удачі не мав.

У Миколаївській області проводив повітряну розвідку і втратив БПЛА "Елерон-3", а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу" Лансет", яким намагався атакувати станцію радіолокації, дрон був знищений стрілецькою зброєю.

Чотири удари нанесені ворожою авіацією по позиціях ЗСУ.

Вранці-двічі парою ударних Ка-52. Українські військові втрати не зазнали.

"Опівдні Трійка Ка-52 в районі Ольгиного, маючи намір атакувати наші підрозділи, завдала поразки по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони російських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наші втрати не допущені", - йдеться в повідомленні.

Під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу х-31 в напрямку Баштанки обидві ракети були знищені силами української протиповітряної оборони.

До вечора важкою артилерією 152-го калібру була обстріляна Велика Костромка. Попадання по відкритих місцевостях, без втрат.

Протягом доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсона. В цілому виконано 300 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 89 загарбників, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-з" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", 2 одиниці броньованої і 6 - автомобільної техніки, а в Білогірці знищений склад ворожих боєприпасів.

Корабельне угруповання флоту окупантів у кількості 11 одиниць продовжує маневри і Укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, уздовж кримського узбережжя. Тим часом 2 ракетних і 1 великий десантний корабель - у готовності до застосування за призначенням.

"Тому загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні - не виключена", - підсумовують в ОК "Південь".

Нагадавши, Збройні Сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог був відкинутий.

Крім того, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.

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