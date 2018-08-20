Рух громадського транспорту у Києві сьогодні буде змінено

Зміни у русі вводитимуться через репетицію параду до Дня незалежності

Рух громадського транспорту у Києві сьогодні, 20 серпня, а також 22 серпня, буде змінено через репетицію параду до Дня незалежності. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, зміни у русі транспорта у Києві розпочнуться орієнтовно о 15:00 та діятимуть до завершення тренування.

Зокрема, на час репетиції параду буде призупинено рух таких маршрутів:

автобуси маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

тролейбуси маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваї маршруту № 18.

Крім того, з 19 години і до закінчення репетиції передбачено тимчасове призупинення руху:

автобусів маршрутів №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Також із змінами курсуватимуть автобуси та тролейбуси маршрутів:

автобусів маршруту № 5 - від вул. Ізюмської до вул. Ділової;

автобусів маршруту № 24 на двох ділянках: від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі;

від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна";

автобусів маршруту № 62 - від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";

автобусів маршруту № 69 - від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобусів маршруту № 114 - від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за власним маршрутом, далі - вул. Хорива - вул. Почайнинська - вул. Сковороди - Контрактова площа - вул. Межигірська - вул. Електриків - вул. Набережно-Рибальська, далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 118 від вул. Милославської до станції метро "Палац спорту";

автобусів маршруту № 137Н від станції метро "Харківської" до станції метро "Палац спорту";

тролейбусів маршруту № 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбусів маршруту № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 17, 93Н відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбусів маршруту № 12 від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";

тролейбусів маршруту № 14 від Ботанічного саду до станції метро "Палац спорту";

тролейбусів маршрутів №№ 40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбусів маршруту № 91Н від вул. Милославської до станції метро "Либідська".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва через підготовку до святкування Дня незалежності сьогодні, 20 серпня, а також 22 серпня обмежать рух транспорту.