Движение общественного транспорта в Киеве сегодня будет изменено

Изменения в движении будут вводиться из-за репетиции парада к Дню независимости

Движение общественного транспорта в Киеве сегодня, 20 августа, а также 22 августа, будет изменено из-за репетиции парада ко Дню независимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, изменения в движении транспорта в Киеве начнутся ориентировочно в 15:00 и будут действовать до завершения тренировки.

В частности, на время репетиции парада будет приостановлено движение следующих маршрутов:

автобусы маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40а;

трамваи маршрута № 18.

Кроме того, с 19 часов и до окончания репетиции предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Также с изменениями будут курсировать автобусы и троллейбусы маршрутов:

автобусов маршрута № 5 - от ул. Изюмской до ул. Деловой;

автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади;

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 62 - от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 69 - от вул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобусов маршрута № 114 - от вул. Милославской до вул. Набережно-Крещатицкой по собственному маршруту, далее - ул. Хорива - ул. Почайнинская - ул. Сковороды - Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";

автобусов маршрута № 137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Билицкой, ул. Смелянской, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрута № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);

троллейбусов маршрута № 91Н от вул. Милославской до станции метро "Лыбедская".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за подготовки к празднованию Дня независимости сегодня, 20 августа, а также 22 августа ограничат движение транспорта.