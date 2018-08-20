У центрі Києва у зв'язку з підготовкою до параду до Дня незалежності сьогодні обмежать рух

Обмежено рух в центрі Києва також буде 22 серпня

У центрі Києва через підготовку до святкування Дня незалежності сьогодні, 20 серпня, а також 22 серпня обмежать рух транспорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як наголошується, сьогодні і 22 серпня з 18:45 і до закінчення тренувань буде заборонено рух транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабській площі - вулицею Хрещатик - на Майдані Незалежності - вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Крім того, повідомляється, що сьогодні і 22 серпня з 17:45 і до закінчення тренувань рух буде обмежено:

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань по маршруту (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 - вул. Маршала Рибалка - вул. В'ячеслава Чорновола - виїзд на просп. Перемоги по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (по зустрічній смузі) - площа Перемоги (по зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Петра Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (по зустрічній смузі) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (по зустрічній смузі) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (на зустрічній смузі) - площа Перемоги (на зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (по зустрічній смузі) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань по маршруту (колона № 2, колісна техніка): аеродром "Святошин" - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценко - вул. Д. Щербаківського - проспект Перемоги - площа Перемоги - вулиця Старовокзальна - вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) - проспект Перемоги (по зустрічній смузі) - площа Перемоги (по зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги - вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".

Також 20, 22, 23 і 24 серпня в Києві в місцях підготовки та проведення урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України буде заборонено паркування. Зокрема, не можна буде паркуватися на бульварі Лесі Українки, Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 24 серпня громадський транспорт буде працювати на дві години довше.