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Рух метро в Києві на червоній гілці відновили

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 20:50
Рух метро в Києві на червоній гілці відновили
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Столичне метро не працювало з 16:30

Столичне метро відновило свою роботу після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначимо, сьогодні ввечері було зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова" у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

Рух метро в Києві на червоній гілці відновили

Пізніше стало відомо, що у Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху.

За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Раніше повідомлялося, що силовики готувалися до штурму мосту Метро. До цього до чоловіка під'їхали БТР і броньована машина. Імовірно, він висунув вимогу - припинити капітуляцію на Донбасі. Проте чоловік здався силовикам і його затримали.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що чоловіка доставили у відділення поліції.

Свідки повідомили, що чоловік розстріляв поліцейський дрон. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Зазначимо, дії затриманого призвели до паралізації транспортного руху в Києві. Зокрема, було перекрито рух поїздів метро, а також автомобільного транспорту. В результаті збою на червоній гілці поїзда метро курсували тільки між станціями "Академмістечко" і "Хрещатик", а також від "Лісової" до "Дарниці".

У Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху: подробиці У Києві закрили половину червоної гілки метро
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