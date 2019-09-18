Ситуація на мосту Метро: мінера доставили у відділення поліції

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Чоловіка, який погрожував підірвати міст, доставили у відділення поліції

"Мінера" мосту Метро доставили у відділення поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, чоловіка затримали і відправили у відділення поліції. Також він зазначив, що проводила спецоперацію спецпідрозділ КОРД під керівництвом Андрія Крищенко.

Раніше повідомлялося, що силовики готувалися до штурму мосту Метро. До цього до чоловіка під'їхали БТР і броньована машина. Імовірно, він висунув вимогу - припинити капітуляцію на Донбасі. Проте чоловік здався силовикам і його затримали.

Нагадаємо, у столиці перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Крім того, свідки повідомили, що чоловік вже поліцейський розстріляв дрон. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Зазначимо, дії затриманого призвели до паралізації транспортного руху у Києві. Зокрема, було перекрито рух поїздів метро, а також автомобільного транспорту. В результаті збою на червоній гілці поїзда метро курсували тільки між станціями "Академмістечко" і "Хрещатик", а також від "Лісової" до "Дарниці".