Ситуація на мосту Метро: силовики готуються до штурму

Фото: місце події (РБК-Україна)

Штурм почнеться з хвилини на хвилину

У Києві силовики готуються до штурму мосту Метро, на якому знаходиться чоловік, який загрожує підірвати його. Про це повідомляє РБК-Україна.

По раціях силовики повідомили про готовність до штурму.

Нагадаємо, у столиці перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Крім того. свідки повідомили, що чоловік вже поліцейський розстріляв дрон. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Також ввели спеціальний оперативний план. На мосту Метро знаходиться керівництво столичної поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназ, а також фахівці вибухотехнічної служби. На місце події приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Додамо, що була встановлено особу чоловіка, який знаходиться на мосту. Ним виявився 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

Також на місце події залучили до роботи снайпера.