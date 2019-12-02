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Рух у Києві паралізовано

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 08:42
Рух у Києві паралізовано
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Києві утворились пробки на обох берегах

У понеділок, 2 грудня, у більшості районах Києва утворились значні пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Ускладнений рух транспорту на Оболоні, біля станцій метро "Героїв Дніпра", "Дорогожичі, "Сирець". Пробки утворились на Подолі, на проспекті Перемоги, частково на бульварі Тараса Шевченка, на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті.

Рух у Києві паралізованоФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на Набережному шосе та мостах Північному, Південному, Дарницькому, мосту Метро та мосту імені Патона.

Пробки на лівому березі

Ускладнений рух транспорту зі сторони мостів на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті. Поряд зі станціями метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки".

Рух у Києві паралізованоФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди в України. Зокрема зазначали, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Додамо, в центрі Києва обмежать рух транспорту на час новорічно-різдвяних святкувань. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5 та на Контрактовій площі.

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