Движение в Киеве парализовано

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались пробки на обоих берегах

В понедельник, 2 декабря, в большинстве районах Киева образовались значительные пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на Оболони, возле станций метро "Героев Днепра", "Дорогожичи, "Сырец". Пробки образовались на Подоле, на проспекте Победы, частично на бульваре Тараса Шевченко, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на Набережном шоссе и мостах Северном, Южном, Дарницком, мосту Метро и мосту имени Патона.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте. Рядом со станциями метро "Левобережная", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки".

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украины. В частности отмечали, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, в центре Киева ограничат движение транспорта на время новогодне-рождественских празднований. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5 и на Контрактовой площади.