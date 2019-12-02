ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 08:26
Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Карпатах випаде сніг, який досягне 20 сантиметрів

Погода в Україні 2 грудня різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів у західних областях та 10-20 сантиметрів - у Карпатах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях варто чекати сильних опадів у вигляді мокрого снігу. Вдень температура повітря на заході триматиметься в межах 0...+2 градусів, у південних областях повітря прогріється до +3...+8 градусів. У центральних, східних та північних областях вдень від +1 до -1. Вночі термометри опустяться до -3...-6 градусів.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко зазначала, що перші числа грудня будуть холодними, але 4-5 грудня потепліє.

Як повідомлялось, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг Наступного тижня Україну засипле снігом
Новини України Гідрометцентрснег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся