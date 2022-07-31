ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

КПП "Краковець" відновить пропуск легкових автомобілів: відома дата

Новость на русском →
Неділя 31 липня 2022 08:56
КПП "Краковець" відновить пропуск легкових автомобілів: відома дата Фото: КПП "Краковець" відновить пропуск легкових автомобілів (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відзавтра, 1 серпня, КПП "Краковець" відновлює пропуск легкових автомобілів. Також завершується облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

КПП почне пропускати легкові автомобілі з 08:00 1 серпня.

"Наразі завершуються роботи по облаштуванню павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково", - пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий для виїзду з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника