Двигатель экономики. Британские фанаты на Евро-2024 потратят почти 3 млрд фунтов

Футбольный чемпионат Европы 2024 года повлечет за собой экономический эффект не только для хозяйки турнира Германии, но даже и для Соединенного Королевства. Местные болельщики готовят кошельки на сопутствующие расходы во время Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Британские фанаты обеспечат местным магазинам и пабам 2,75 млрд фунтов. Таков вывод из исследования аналитической компании GlobalData Retail о влиянии болельщиков на экономику Соединенного Королевства.

На пиво, пиццы, новые телевизоры и прочее фаны потратят колоссальную сумму. Розничные торговцы, пабы и бары получат импульс от вливаний во время Евро-2024. Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала, что за четыре недели турнира продадут ориентировочно 300 млн пинт напитка.

Суммарный прирост доходов индустрии гостеприимства составит более 610 млн фунтов. Самые же большие доходы получат ритейлеры. Продажа телевизоров, спортивной одежды и подобных товаров принесут отрасли 2,1 млрд.

На Евро-2024 попали две британские сборные – Англия и Шотландия. "Три льва" сразятся за плей-офф в группе с командами Словении, Дании и Сербии. Тем временем "Тартановая армия" на групповом этапе встретится со сборными Германии, Венгрии и Швейцарии.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. "Три льва" впервые в истории триумфуют на чемпионате Европы с вероятностью 19,9%. На выход команды Гарета Саутгейта в финал процент еще более показательный – 31,1%.