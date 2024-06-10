Двигун економіки. Британські фанати на Євро-2024 витратять майже 3 млрд фунтів

Футбольний чемпіонат Європи 2024 року спричинить економічний ефект не лише на господарку турніру Німеччину, а й навіть на Сполучене Королівство. Тамтешні вболівальники готують гаманці на супутні витрати в час Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Британські фанати забезпечать місцевим магазинам і пабам 2,75 млрд фунтів. Такий висновок із дослідження аналітичної компанії GlobalData Retail щодо впливу вболівальників на економіку Сполученого Королівства.

На пиво, піци, нові телевізори та інше фани витратять колосальну суму. Роздрібні торговці, паби та бари отримають імпульс від вливань під час Євро-2024. Зокрема, Британська асоціація пива та пабів спрогнозувала, що за чотири тижні турніру продадуть орієнтовно 300 млн пінт напою.

Сумарний приріст доходів індустрії гостинності складе понад 610 млн фунтів. Найбільші ж прибутки отримають ритейлери. Продаж телевізорів, спортивного одягу та подібних товарів принесуть галузі 2,1 млрд.

На Євро-2024 потрапили дві британські збірні – Англія та Шотландія. "Три леви" позмагаються за плей-офф у групі з командами Словенії, Данії та Сербії. Тим часом "Тартанова армія" на груповому етапі зустрінеться зі збірними Німеччини, Угорщини та Швейцарії.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. "Три леви" вперше в історії тріумфують на чемпіонаті Європи з вірогідністю 19,9%. На вихід команди Гарета Саутгейта о фіналу відсоток ще показовіший – 31,1%.