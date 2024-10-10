Путин собирается в Туркменистан: что об этом говорят в Украине

Российский диктатор Владимир Путин планирует в ближайшие дни посетить Туркменистан. В Украине напомнили, что Путин - военный преступник, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как заявили в МИДе, Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.

В ведомстве напомнили, что это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. В частности, Путин и его подельники несут ответственность за преступление агрессии против Украины и военные преступления.

"Просто сейчас российские оккупанты продолжают совершать ежедневные варварские атаки на украинские города и села, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирных людей", - сказано в сообщении.

В МИД призвали все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, незнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови .