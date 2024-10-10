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Путин собирается в Туркменистан: что об этом говорят в Украине

Четверг 10 октября 2024 20:57
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Путин собирается в Туркменистан: что об этом говорят в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин планирует в ближайшие дни посетить Туркменистан. В Украине напомнили, что Путин - военный преступник, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как заявили в МИДе, Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.

В ведомстве напомнили, что это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. В частности, Путин и его подельники несут ответственность за преступление агрессии против Украины и военные преступления.

"Просто сейчас российские оккупанты продолжают совершать ежедневные варварские атаки на украинские города и села, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирных людей", - сказано в сообщении.

В МИД призвали все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, незнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови .

Спецтрибунал для России

В январе прошлого года Европарламент поддержал резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины. Впоследствии стало известно, что международный специальный трибунал по РФ может заработать уже в 2024 году .

Как рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, рассказал, что 44 страны поддержали идею создания спецтрибунала для России.

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