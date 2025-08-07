Две трети заявлений на компенсацию "єВідновлення" рассматриваются не вовремя: Шуляк назвала причины

Однако, по ее словам, эти препятствия уже анализируют, чтобы усовершенствовать процедуру и сделать ее более доступной для граждан.

Шуляк рассказала, что согласно закону №2923-IX, который регулирует процедуры предоставления компенсации по программе "єВідновлення", рассмотрение заявлений о предоставлении компенсации должно состояться не позднее чем через 30 дней с момента их подачи. Однако только треть опрошенных, которые подавали заявления, сообщили, что их рассмотрели вовремя.

По информации от членов комиссий по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, основными причинами задержек являются, в частности:

неполный пакет документов или ошибки, допущенные заявителями;

технические сбои в работе реестров;

нерегулярность заседаний исполнительных органов местного самоуправления;

отсутствие доступа к жилью для проведения обследования, осмотра;

сложности, связанные с получением согласия совладельца на получение компенсации;

сложность определения причин повреждения жилья, которое произошло в период временной оккупации территории;

внедрение обязательной верификации заявлений Министерством финансов Украины.

Еще одним проблемным вопросом, на который обращают внимание как заявители, так и члены комиссий, обследующих жилье - ограниченный перечень ремонтных работ, необходимых для его восстановления. Приведенные в чек-листе размеры компенсаций и перечень работ для восстановления не учитывают все, что необходимо для полноценного ремонта.

"В частности, заявители указывают, что сейчас в чек-листе нет таких важных для восстановления работ как обустройство кровли, отопления, внешних конструкций или внутреннего ремонта, что фактически делает невозможным полноценное восстановление жилья. Это означает, что чек-лист нужно доработать", - отметила Елена Шуляк.

Среди других важных вызовов - отсутствие доступа к данным о помощи пострадавшему населению для проведения ремонтов от благотворительных фондов и международных организаций. Это, пояснила Елена Шуляк, затрудняет проверку возможного дублирования источников финансирования. Кроме этого, есть проблема и со стороны комиссий - в их составе иногда не хватает технических специалистов, что снижает качество оценки повреждений и требует привлечения сторонних экспертов.

Она также напомнила - несмотря на широкое информирование о программе "єВідновлення", у значительной части украинцев до сих пор нет полного понимания, как ею воспользоваться. Более того, часть тех, кто имеет право на компенсацию, не обращается за ней из-за сложности процедуры, недостатка информации или проблем с правовым статусом своего жилья.

"Государство постоянно работает над усовершенствованием программы, запуская новые этапы и опции. Но, к сожалению, информационная поддержка относительно механизма получения компенсации все еще остается фрагментарной. Обеспечение людей доступной и понятной информацией требует дополнительных усилий", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок она сообщила, что все возможные причины задержек в обработке заявлений на компенсацию будут проанализированы с целью устранения недостатков и ускорения процесса получения компенсации.