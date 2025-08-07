Две трети заявлений на компенсацию "єВідновлення" рассматриваются не вовремя: Шуляк назвала причины

Только треть украинцев, подавших заявления на компенсацию по программе "єВідновлення", сообщили, что их рассмотрели вовремя - в определенный законом тридцатидневный срок. Среди главных причин задержек - технические сбои, кадровые проблемы в комиссиях и ограничения в перечне ремонтных работ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, в котором она комментирует результаты мониторинговой части исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы совершенствования".
Однако, по ее словам, эти препятствия уже анализируют, чтобы усовершенствовать процедуру и сделать ее более доступной для граждан.
Шуляк рассказала, что согласно закону №2923-IX, который регулирует процедуры предоставления компенсации по программе "єВідновлення", рассмотрение заявлений о предоставлении компенсации должно состояться не позднее чем через 30 дней с момента их подачи. Однако только треть опрошенных, которые подавали заявления, сообщили, что их рассмотрели вовремя.
По информации от членов комиссий по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, основными причинами задержек являются, в частности:
Еще одним проблемным вопросом, на который обращают внимание как заявители, так и члены комиссий, обследующих жилье - ограниченный перечень ремонтных работ, необходимых для его восстановления. Приведенные в чек-листе размеры компенсаций и перечень работ для восстановления не учитывают все, что необходимо для полноценного ремонта.
"В частности, заявители указывают, что сейчас в чек-листе нет таких важных для восстановления работ как обустройство кровли, отопления, внешних конструкций или внутреннего ремонта, что фактически делает невозможным полноценное восстановление жилья. Это означает, что чек-лист нужно доработать", - отметила Елена Шуляк.
Среди других важных вызовов - отсутствие доступа к данным о помощи пострадавшему населению для проведения ремонтов от благотворительных фондов и международных организаций. Это, пояснила Елена Шуляк, затрудняет проверку возможного дублирования источников финансирования. Кроме этого, есть проблема и со стороны комиссий - в их составе иногда не хватает технических специалистов, что снижает качество оценки повреждений и требует привлечения сторонних экспертов.
Она также напомнила - несмотря на широкое информирование о программе "єВідновлення", у значительной части украинцев до сих пор нет полного понимания, как ею воспользоваться. Более того, часть тех, кто имеет право на компенсацию, не обращается за ней из-за сложности процедуры, недостатка информации или проблем с правовым статусом своего жилья.
"Государство постоянно работает над усовершенствованием программы, запуская новые этапы и опции. Но, к сожалению, информационная поддержка относительно механизма получения компенсации все еще остается фрагментарной. Обеспечение людей доступной и понятной информацией требует дополнительных усилий", - отметила Елена Шуляк.
Напоследок она сообщила, что все возможные причины задержек в обработке заявлений на компенсацию будут проанализированы с целью устранения недостатков и ускорения процесса получения компенсации.
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине разрушено около 60 миллионов квадратных метров жилой площади. По словам Елены Шуляк, ориентировочная сумма, необходимая на восстановление, составляет не менее 86 миллиардов долларов.
Добавим, что согласно статистике, озвученной Шуляком ранее, несмотря на то, что почти 130 тыс. семей получили компенсацию по программе "єВідновлення", по результатам исследований, почти четверть опрошенных до сих пор сталкиваются с проблемами при подаче заявлений, а 6% - не знают о существовании программы.
Напомним, в Украине уже более двух лет действует государственная программа "єВідновлення", которая позволяет пострадавшим гражданам получить компенсацию за разрушенное жилье.