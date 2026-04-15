Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Две РЛС, склады и другие важные цели: Генштаб отчитался о точных ударах по тылам РФ

15:25 15.04.2026 Ср
2 мин
Какие объекты оккупантов стали мишенью точных ударов ВСУ?
aimg Ирина Глухова
Фото: Генштаб отчитался о точных ударах по тылам РФ (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили вражескую РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: ВСУ "ослепили" ПВО врага: в Крыму и Белгородской области поражены три РЛС

По данным Генштаба, 14 апреля и в ночь на 15 апреля украинские военные нанесли удары по ряду объектов врага.

РЛС

В частности, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава ЗРК С-400 в районе Красногорского (временно оккупированная часть Запорожской области), а также радиолокационная станция "Небо-СВУ" в Гвардейском (временно оккупированный Крым).

Склады

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Терпенье.

В Донецкой области, вблизи населенного пункта Горное, поражен склад дронов.

В районе Мариуполя уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного - склады материально-технических ресурсов оккупантов.

Поражение живой силы

В районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое Днепропетровской области, Родинское Донецкой области и Олешки Херсонской области наносились удары по живой силе врага.

Также поражены другие важные объекты российских войск.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем системно работать над снижением боевого потенциала врага и противодействием вооруженной агрессии РФ.

Удары Сил обороны

Напомним, только за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.

Также сообщалось, что украинские дроны демонстрируют способность наносить удары на расстоянии более 1000 километров. В частности, в Каспийском море были поражены две российские буровые платформы.

Генштаб ВСУВойна в Украине