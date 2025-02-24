Без проблем не обойтись? Юрист объяснил, надо ли хранить бумажные платежки за коммуналку

Много украинцев имеют привычку хранить бумажные платежки за коммуналку в течение 3 лет. Именно в течение этого срока поставщик услуг может подавать в суд на потребителя в случае возникновения споров по оплате.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, могут ли возникнуть проблемы, если человек не будет сохранять платежки за коммунальные услуги и как без них можно доказать факт оплаты.

Обязательно ли хранить бумажные платежки

Потребители обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами, заключенными с исполнителями коммунальных услуг.

"Подтверждением оплаты потребителем жилищно-коммунальных услуг является квитанция в бумажной (с подписью уполномоченного лица банка и печатью) или в электронной форме. Законодательством не определен срок, в течение которого потребитель должен хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных. Учитывая то, что исковая давность в судебных спорах между исполнителем коммунальных услуг и потребителем составляет три года, потребителю необходимо хранить квитанции не менее указанного выше срока", - говорит Булименко.

Подчеркнем, что ключевым в случае судебных споров является факт оплаты за услуги, а не бумажная платежка, которая фактически лишь сообщает о необходимости произвести оплату.

Как доказать факт оплаты, если нет квитанций на руках

"В случае, если потребителю необходимо доказать факт оплаты жилищно-коммунальных услуг, но квитанции не сохранились, подтверждением факта оплаты может быть выписка с банковского счета потребителя, если оплата была произведена путем безналичного перевода денег", - объясняет юрист.

Такую выписку может предоставить банк или потребитель может ее самостоятельно сформировать в соответствующем банковском мобильном приложении.

"Если оплата жилищно-коммунальных услуг была в наличной форме, потребителю необходимо обратиться в банковское учреждение, которое приняло от него платеж, для получения квитанции в подтверждение проведения платежной операции", - добавляет эксперт.

В случаях, когда спор между исполнителем жилищно-коммунальных услуг и потребителем рассматривается судом, возможно обращение в суд с ходатайством об истребовании судом от банковского учреждения исполнителя жилищно-коммунальных услуг информации о зачислении уплаченных потребителем денежных средств на текущий счет исполнителя.