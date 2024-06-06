RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две фаворитки, сенсация из Италии и последняя "нейтралка": известны пары 1/2 финала French Open

Фото: Ига Свентек стремится выиграть третий титул подряд (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Четверо теннисисток во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек продолжают гонку за трофеем Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Титулованная полячка встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф. В мае их турнирные пути пересеклись в Риме, где в полуфинале Italian Open сильнее оказалась Свентек.

Лидер мирового рейтинга стремится в очередной раз стать королевой "Ролан Гарроса". Она уже трижды побеждала на грунтовом мэйджоре (2020, 2022, 2023). Тем временем самым большим достижением представительницы США остается финал-2022, где Свентек победила в двух сетах (6:1, 6:3).

Другая пара полуфиналисток – неожиданная. Итальянка Ясмине Паолини в трех сетах четвертьфинала обыграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Российская же теннисистка Мирра Андреева сенсационно выбила белоруску Арину Соболенко.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

  • Свентек – Гауфф, 6 июня, не ранее 16:00
  • Паолини – Андреева, 6 июня, не ранее 18:00

 

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис