Дві фаворитки, сенсація з Італії та остання "нейтралка": відомі пари 1/2 фіналу French Open

Титулована полька зустрінеться з американською тенісисткою Корі Гауфф. У травні їхні турнірні шляхи перетнулися в Римі, де в півфіналі Italian Open сильнішою виявилася Свьонтек.

Лідерка світового рейтингу прагне вкотре стати королевою "Ролан Гарроса". Вона вже тричі перемагала на ґрунтовому мейджорі (2020, 2022, 2023). Тим часом найбільшим досягненням представниці США залишається фінал-2022, де Свьонтек перемогла в двох сетах (6:1, 6:3).

Інша пара півфіналісток – несподівана. Італійка Ясміне Паоліні в трьох сетах чвертьфіналу переграла четверту ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. Натомість російська тенісистка Мірра Андрєєва сенсаційно вибила білоруску Аріну Сабаленко.

Пари 1/2 фіналу French Open-2024:

Свьонтек – Гауфф, 6 червня, не раніше 16:00

Паоліні – Андрєєва, 6 червня, не раніше 18:00

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі чвертьфіналістки вже заробили по 650 тисяч євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.