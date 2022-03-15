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Зеленський про відмову НАТО закрити небо: деякі держави залякали самі себе

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 16:47
Зеленський про відмову НАТО закрити небо: деякі держави залякали самі себе Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський прокоментував небажання НАТО закривати небо над Україною. За його словами, деякі країни залякали самі себе, розповідаючи про можливу третю світову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Деякі держави Альянси залякали себе, що вони не можуть зіткнутися з російськими ракетами та літаками в небі України, бо це призведе до ескалації та третьої світової", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує ймовірність падіння ракет Росії на території країн Альянсу.

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