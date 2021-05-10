Двері в НАТО повинні залишатися відкритими, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що двері в НАТО повинні залишатися відкритими. Він вважає, що всі країни, які хочуть вступити в Альянс, повинні бути впевнені в тому, що це зробити реально.

Про це Дуда заявив під час прес-конференції після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9).

"Ще кілька років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми говоримо: двері до Північноатлантичного альянсу повинні залишатися відкриті, не можна їх закривати. Ті, хто в майбутньому захочуть бути в НАТО, повинні бути впевнені, що прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися ", - заявив Дуда.

Він зазначив, що всі країни-учасниці B9 мають єдину позицію в даному питанні. При цьому Дуда висловив надію, що НАТО зможе "жваво реагувати на зміни ситуації безпеки".

"Звертаємо увагу на необхідність постійного вдосконалення Альянсу в оборонних прийомах і логістики", - додав президент Польщі.