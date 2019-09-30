Дві українські тенісистки оновили особисті рекорди у рейтингу WTA

Дві українські тенісистки Даяна Ястремська та Катаріна Завацька оновили свої персональні рекорди в новому рейтингу WTA, опублікованому 30 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список, опублікований на сайті організації.

Друга ракетка України, яка вже четвертий тиждень поспіль оновлює особистий рекорд в списку, піднялася на одну сходинку - 26 місце. Минулого тижня Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Ухані.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка також залишила турнір в Ухані на стадії 1/4 фіналу, зберегла за собою звання третьої ракетки світу.

Крім того, обидві вийшли до другого кола турніру WTA в Пекіні. У першому колі Світоліна виграла в Анастасії Севастовою з Латвії, а Ястремська розгромила француженку Каролін Гарсію. У наступному колі Еліна зіграє проти 48 у світі, китаянки Ван Яфань, а Даяна - проти восьмої ракетки світу Кікі Бертенс з Нідерландів.

З особистим рекордом тиждень відкриває Катаріна Завацька, яка додала 24 позиції і тепер перебуває на 118 місці. Вона вперше пробилася в півфінал турніру WTA, зігравши в 1/2 на кортах в Ташкенті.

Нагадаємо, Ястремська минулого тижня оголосила про припинення співпраці з бельгійським фахівцем Олів'є Женомом.