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Друга ракетка України припинила співпрацю зі своїм тренером

Новини » Спорт    27.09.2019 - 15:34
Друга ракетка України припинила співпрацю зі своїм тренером
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/wuhanopentennis)

З наставником виграла всі свої титули на рівні WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська в Twitter оголосила про припинення співпраці з бельгійським фахівцем Олів'є Женомом. Про це вона повідомила в Twitter.

З бельгійцем Ястремська працювала протягом року, вигравши під його наглядом всі свої три титули на рівні Жіночої тенісної асоціації (WTA)- в Гонконзі в 2018 році, в Хуахіні (Таїланд) і Страсбурзі (Франція) в 2019. Також українка увійшла в топ-30 рейтингу.

"Сьогодні я хотіла б офіційно оголосити про те, що завершила співпрацю з Олів'є Женомом під час турніру в Осаці. Я хотіла б подякувати йому за роботу, залученість і підтримку. Бажаю йому успіхів у майбутньому", - написала друга ракетка України.

На останньому турнірі в ролі тренера Ястремський виступав її батько.

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