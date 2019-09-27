Друга ракетка України припинила співпрацю зі своїм тренером

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/wuhanopentennis)

З наставником виграла всі свої титули на рівні WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська в Twitter оголосила про припинення співпраці з бельгійським фахівцем Олів'є Женомом. Про це вона повідомила в Twitter.

З бельгійцем Ястремська працювала протягом року, вигравши під його наглядом всі свої три титули на рівні Жіночої тенісної асоціації (WTA)- в Гонконзі в 2018 році, в Хуахіні (Таїланд) і Страсбурзі (Франція) в 2019. Також українка увійшла в топ-30 рейтингу.

"Сьогодні я хотіла б офіційно оголосити про те, що завершила співпрацю з Олів'є Женомом під час турніру в Осаці. Я хотіла б подякувати йому за роботу, залученість і підтримку. Бажаю йому успіхів у майбутньому", - написала друга ракетка України.

Today I would like to officially announce that my coach, Olivier Jeunehomme and myself ended our cooperation during the tournament in Osaka. I would like to thank him for his work, his involvement and support. I wish him a good luck in his future activities! #DayanaYastremska pic.twitter.com/kcf2OCV5fy — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 27, 2019

На останньому турнірі в ролі тренера Ястремський виступав її батько.