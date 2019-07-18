Дві третини українців вважають Росію країною-агресором

Ілюстративне фото (mil.ru)

У той же час близько половини громадян ставляться до Росії більш-менш позитивно

Більшість громадян України (66,5%) вважають Росію країною-агресором, не вважають так 23,9% респондентів. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 5-15 липня.

У той же час, на запитання "Як ви в цілому ставитесь зараз до Росії?" 46,5% респондентів відповіли "дуже добре" або "в основному добре". Натомість, 43,6% респондентів відповіли "дуже погано" або "в основному погано".

kiis.com.ua

Респондентам під час інтерв’ю пропонувалося обрати, з яким з двох тверджень вони згоді в більшій мірі:

Росіяни, українці і білоруси живуть тепер в різних державах, але їх об'єднує багато спільного в їх історії і культурі і в майбутньому вони залишаться близькими народами

Або: Росіяни, українці і білоруси не тільки живуть тепер в різних державах, але і по-різному влаштовують своє життя, розвивають свою культуру і з часом віддаляються один від одного.

Думки населення розділилися порівну: 47,1% вважають, що вони залишаться близькими народами, а натомість 45,9% вважають, що вони віддаляться.

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки з 5 по 15 липня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", восени 2018 року дві третини українців (63%) згодні з тим, що Росія є країною-агресором відносно України, 22% дотримуються протилежної думки, ще 15% не визначилися у цьому питанні.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2018 року, ймовірність повномасштабного наземного військового вторгнення Росії в Україну як високу оцінюють 22% українців, як середню 29%.