Суд визнав недостовірною інформацію ЦПК про Мартиненка, - адвокат

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Печерський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення 11 грудня

Печерський райсуд Києва 11 грудня визнав недостовірною інформацію Центру протидії корупції (ЦПК) про екс-депутата Миколу Мартиненка і зобов'язав ЦПК прибрати її з сайту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Мартиненко Ганну Палагицьку.

На її думку, ЦПК "зловживає коштами західних платників податків, демонструє політичну заангажованість і обслуговує НАБУ".

"Представники ЦПК проголосили себе "антикорупціонерами" і вирішили, що закон їм не писаний, а презумпції невинності для них не існує. Вони звикли навішувати ярлики і без суду призначати винними", - заявила Палагіцька.

Адвокат зазначила, що "у створеному ЦПК на гранти "Реєстрі національних публічних діячів" на базі "фейкових звинувачень" НАБУ розміщений маніпулятивний негатив про Мартиненка. Без судових рішень сам ЦПК звинуватив, розслідував і вирок виписав - "корупціонер", - додала юрист.

"Виправдання ЦПК з цього приводу - це класичний зразок повного нехтування законом. Мовляв, "інформація в досьє підтверджена документами". Ціну цих папірців ми вже бачили - власником офшору на незавіреній ксерокопії можна легко зробити кого завгодно", - сказала адвокат.

"Або аргумент ЦПК - ця інформація "вже публічно відома широкій публіці з численних журналістських розслідувань". За такою логікою хто завгодно може на основі численних публікацій у ЗМІ проголосити представників ЦПК корупціонерами. Нібито вони розікрали гранти та подерибанили їх через рахунки ФОП (до речі, ЦПК намагався спростувати цю інформацію, але суд програв). Нібито намагаються повернути Януковичу 1,5 мільярда конфіскованих у бюджет доларів. І багато ще всякого пишуть про ЦПК і Шабунінп. Але я не дозволю собі на основі цих публікацій говорити про те, що в ЦПК злочинці засіли. Тому що поважаю принцип презумпції невинності", - додала адвокат.

У Мартиненка також не виключили, що напередодні НАБУ тиснуло на суд в інтересах ЦПК.

"Оголошення рішення суду неодноразово переносилося. А напередодні в Печерський суд таємно приїжджав детектив НАБУ Дерновий, який займався справою Мартиненка". Не дивно, що ЦПК виступає знаряддям інформаційної війни з боку НАБУ", - вважають у Мартиненка.

Також зазначається, що реєстр національних публічних діячів був створений за гроші Єврокомісії.

"Він був задуманий як повна і об'єктивна база даних про українських політиків, прокурорів, суддів, силовиків та їх родичів. А тепер стає очевидним, що ЦПК зловживає засобами європейських платників податків і використовує цей реєстр як інструмент у політичній боротьбі на користь НАБУ", - підкреслюють у Мартиненка.