Третина одержувачів субсидій готівкою не розрахувалася з "Київводоканалом"

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У компанії попередили, що в разі несплати за отримані послуги протягом 2 місяців субсидію не надаватимуть

Тільки 62% одержувачів субсидій готівкою розрахувалися з "Київводоканалом" за березень. Про це інформує прес-служба компанії.

У "Київводоканалі" нагадали, що нарахована у грошовому вигляді субсидія повинна бути використана, насамперед, для оплати комунальних послуг.

"Нарахована у грошовому вигляді субсидія має бути використана в першу чергу для оплати комунальних послуг. На жаль, за послуги водопостачання та водовідведення з "Київводоканалом" по субсидії розрахувались лише 62% споживачів", - сказано у повідомленні.

У компанії попередили, що в разі несплати за отримані послуги протягом двох місяців департамент соціальної політики Київської міськдержадміністрації припинить надання субсидії.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство соціальної політики на підставі скарг позбавляє громадян незаконно отриманих субсидій і примушує їх повернути гроші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Неплатників планують переводити на безготівкову форму строком на один рік.

Додамо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року склала 69,4 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.