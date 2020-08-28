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Кличко назвав умову для закриття метро в Києві

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 20:23
Кличко назвав умову для закриття метро в Києві
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська влада будуть змушені зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, за однієї умови. А саме, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з COVID-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Свобода Live.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності - ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

Проте, на питання про те, зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить в "червону зону" карантину, Віталій Кличко точно не відповів.

Нагадаємо, за підсумками нового поділу України на карантинні зони Київ ще на два тижні залишиться в "жовтій зоні".

Крім того, за минулу добу у столиці виявили 251 новий випадок коронавірусу.

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