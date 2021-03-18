Мінування метро Києва: дві станції знову відкрили

У Києві після повідомлення про мінування відновили роботу дві з семи станцій метрополітену. Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" знову відкриті для пасажирів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація .

Правоохоронці перевірили станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також та пересадочний вузол, і не виявили там вибухонебезпечних предметів.

"Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол відчинено для пасажирів", - заявили в КМДА.

Наразі триває перевірка станцій "Театральна" разом з пересадочним вузлом на "Золоті Ворота", "Палац Спорту" з пересадочним вузлом на "Площа Льва Толстого", "Академмістечко", "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".