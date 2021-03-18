ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінування метро Києва: дві станції знову відкрили

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 16:35
Мінування метро Києва: дві станції знову відкрили Фото: станція "Хрещатик" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві після повідомлення про мінування відновили роботу дві з семи станцій метрополітену. Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" знову відкриті для пасажирів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Правоохоронці перевірили станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також та пересадочний вузол, і не виявили там вибухонебезпечних предметів.

"Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол відчинено для пасажирів", - заявили в КМДА.

Наразі триває перевірка станцій "Театральна" разом з пересадочним вузлом на "Золоті Ворота", "Палац Спорту" з пересадочним вузлом на "Площа Льва Толстого", "Академмістечко", "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, про мінування семи станцій столичного метрополітену стало відомо сьогодні близько 16:00. Станції та дві пересадки закрили на час проведення перевірки.

Як писало РБК-Україна, у Сумах сьогодні правоохоронці шукали вибухівку в будівлях мерії та СБУ.

А в порту Одеси сьогодні перевіряли інформацію про мінування судна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ мінування
NEWS
Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву
Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм