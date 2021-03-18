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У Києві повідомили про замінування сімох станцій метро

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:49
У Києві повідомили про замінування сімох станцій метро Ілюстративне фото: метро в Києві (КМДА)
Автор: Андрій Василюк

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування семи станцій метро. Вони наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

Наразі не працюють такі станції (зачинені на вхід та вихід):

  • "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
  • "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстог";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Хрещатик";
  • "Академмістечко";
  • "Червоний хутір";
  • "Героїв Дніпра".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Зазначимо, у Києві регулярно надходять повідомлення про "замінування" станцій метро і інших транспортних об'єктів.

Зокрема, 4 березня у Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро "Університет" і "Хрещатик". Інформація про мінування, як це буває часто, не підтвердилася.

Раніше у Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Тоді на місці працювали співробітники Нацгвардії, вони не пускали пасажирів в будівлю.

У грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

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