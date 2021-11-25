ЄС може надати 200 млн євро на захист кордону з Білоруссю
Єврокомісія може надати 200 млн євро для Польщі, Литви та Латвії для забезпечення безпеки кордону з Білоруссю.
Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінські провів телефонну розмову з Комісаром ЄС з внутрішніх справ Ілвою Йоханссон.
Камінський надав інформацію про поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що крім кризи на польсько-білоруському кордоні, доля політичних в'язнів в Білорусі також важлива, що вимагає збільшення участі ЄС в зусиллях по їх звільненню.
Йоханссон заявила, що дії Білорусі повинні зустріти тверду реакцію з боку ЄС і що режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.
Вона також підкреслила, що Європейська комісія може перерахувати 200 млн євро Польщі, Литві та Латвії для забезпечення безпеки кордону.
Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував ЄС оплатити повернення мігрантів до Іраку.
Раніше Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі в країни свого походження.