ЄС може надати 200 млн євро на захист кордону з Білоруссю

Єврокомісія може надати 200 млн євро для Польщі, Литви та Латвії для забезпечення безпеки кордону з Білоруссю.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінські провів телефонну розмову з Комісаром ЄС з внутрішніх справ Ілвою Йоханссон.

Камінський надав інформацію про поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що крім кризи на польсько-білоруському кордоні, доля політичних в'язнів в Білорусі також важлива, що вимагає збільшення участі ЄС в зусиллях по їх звільненню.

Йоханссон заявила, що дії Білорусі повинні зустріти тверду реакцію з боку ЄС і що режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.