Два украинских села признали лучшими в мире для туристов: как туда добраться

Два украинских населенных пункта вошли в список 55 лучших туристических сел по версии UN Tourism 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины в Facebook.

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Какие украинские села признали лучшими для туристов

В ГАРТ рассказали, что впервые в истории два села из Украины вошли в одну из самых масштабных туристических сетей мира - The Best Tourism Villages ("Лучшие туристические села") по версии Всемирной туристической организации (специализированного учреждения ООН) UN Tourism.

Речь идет о селах:

Урыч Стрыйского района Львовской области

Стрыйского района Львовской области Ворохта Надворнянского района Ивано-Франковской области

Лучшие туристические села Украины (скриншот: tourism-villages.unwto.org)

Уточняется, что в начале мая 2024 года госагентство направило в UN Tourism "пакет документов пяти украинских сел" - Ворохты, Зеленого Гая, Квасов, Олыки и Урыча.

Заявки украинских конкурсантов были отобраны представителями Консультативного совета среди более 260 участников из более чем 60 стран мира.

Победители были объявлены в рамках 122-й сессии Исполнительного совета ООН по туризму, которая прошла в городе Картахена в Колумбии.

Генеральный секретарь UN Tourism подчеркнул, что главная цель этой глобальной инициативы - привлечь внимание путешественников со всего мира в села, где туризм помогает сохранять культуру, традиции и биоразнообразие окружающей природы.

Что может измениться для этих украинских сел

Официальные награды для Урыча и Ворохты в Украину из Колумбии привезут представители UN Tourism:

директор по внешним связям - Бека Джакели

директор Европейского региона – Кордула Вольмутер

Награждение победителей состоится 28 ноября на ІІІ Национальном туристическом саммите во Львове.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала, что включение украинских сел в эту мировую сеть открывает перед номинантами позитивные перспективы.

Речь идет о том, что Урыч и Ворохта:

получат менторство от UN Tourism

получат потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров

привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам - как украинских, так и иностранных путешественников

В ГАРТ отметили, что UN Tourism (ООН Туризм) положил начало глобальной инициативе The Best Tourism Villages в 2021 году. В настоящее время сеть лучших туристических сел по версии UN Tourism (в которую входило 199 населенных пунктов со всего мира) пополнилась еще 55 новыми (в том числе двумя украинскими).

Пост ГАРТ (скриншот: facebook.com/DARTUkraine)

Как добраться до лучших сел для туристов в Украине

Урыч - село, расположенное в Сколевской городской общине Стрыйского района Львовской области.

Через село течет река Урычанка (левый приток Стрыя).

Вблизи села расположен древнерусский скальный оборонный комплекс "Тустань", который стал основой для создания одноименного Государственного историко-культурного заповедника.

Месторасположение села Урыч (скриншот: google.com/maps)

Доехать до Урыча можно как на машине, так и общественным транспортом - автобусом или поездом.

Ворохта - административный центр Ворохтянской поселковой общины Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Поселок расположен на высоте 850 метров над уровнем моря, на берегах реки Прут. Практически со всех сторон Ворохта окружена горами и лесами.

Через поселок текут потоки Гаврилец Великий, Гаврилец Малый, Арджелюжа, Ворохцель и Пародчин, впадающие в Прут.

Месторасположение поселка Ворохта (скриншот: google.com/maps)

Добраться до Ворохты не сложно, а маршрут будет зависеть от начального пункта путешествия.

Доехать до поселка можно как собственным автомобильным транспортом, так и общественным - маршрутным такси, автобусом или поездом.