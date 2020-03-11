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Клуби УПЛ два тури проведуть без уболівальників через коронавірус

Новини » Спорт     11.03.2020 - 17:09
Клуби УПЛ два тури проведуть без уболівальників через коронавірус
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

У разі необхідності заборона на відвідування матчів може бути продовжений

У зв'язку з введенням на території України карантину через коронавірус два наступні тури - 23 і 24 - української Прем'єр-ліги (УПЛ) будуть зіграні за порожніх трибун. Про це пише sport.ua.

За даними джерел видання в Будинку Футболу, на цей момент питання про призупинення футбольного чемпіонату України не стоїть на порядку денному.

Офіційно УПЛ поки про це рішення не оголосила. Однак з відповідною заявою вже виступив "Олімпік".

Таким чином, можуть пройти без глядачів 12 поєдинків УПЛ. Серед них, протистояння принципових суперників донецького "Шахтаря" і київського "Динамо", яка запланована на 22 березня о 17:00.

Крім того, без глядачів може пройти матч-відповідь Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург", який має відбутися 19 березня в Харкові. Перший поєдинок між німецьким і донецьким клубами пройде без глядачів. Таке рішення було прийнято у зв'язку з забороною проведення масових заходів в Німеччині.

Крім цього обидва товариські поєдинки збірної України з Францією (27 березня) і з Польщею (31 березня) пройде без глядачів.

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