Клуби УПЛ два тури проведуть без уболівальників через коронавірус

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

У разі необхідності заборона на відвідування матчів може бути продовжений

У зв'язку з введенням на території України карантину через коронавірус два наступні тури - 23 і 24 - української Прем'єр-ліги (УПЛ) будуть зіграні за порожніх трибун. Про це пише sport.ua.

За даними джерел видання в Будинку Футболу, на цей момент питання про призупинення футбольного чемпіонату України не стоїть на порядку денному.

Офіційно УПЛ поки про це рішення не оголосила. Однак з відповідною заявою вже виступив "Олімпік".

Матчи 23-го и 24-го туров FBL пройдут без зрителейhttps://t.co/5HoMxYl3ZS pic.twitter.com/tUN34PCzul — FC Olympic (@fcolympic_don) March 11, 2020

Таким чином, можуть пройти без глядачів 12 поєдинків УПЛ. Серед них, протистояння принципових суперників донецького "Шахтаря" і київського "Динамо", яка запланована на 22 березня о 17:00.

Крім того, без глядачів може пройти матч-відповідь Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург", який має відбутися 19 березня в Харкові. Перший поєдинок між німецьким і донецьким клубами пройде без глядачів. Таке рішення було прийнято у зв'язку з забороною проведення масових заходів в Німеччині.

Крім цього обидва товариські поєдинки збірної України з Францією (27 березня) і з Польщею (31 березня) пройде без глядачів.