Два-три роки на деолігархізацію. Данілов назвав умову впровадження стандартів НАТО

"Ми маємо за 2-3 роки знищити все, що пов'язане з цими процесами, по-іншому наша країна не зможе відповідати стандартам НАТО. Що таке НАТО? НАТО - це, перш за все, стандарти, які ми маємо прийняти, запровадити в нашій країні і якщо у нас олігархічна модель економіки, яка до цього часу, на жаль, існує, яка породжує відповідно корупцію, ті процеси, які є неприйнятними в країнах НАТО, то нам чекати, що ми отримаємо туди квиток марно", - пояснив Данілов.

Він зазначив, що Україні треба терміново вирішити питання деолігархізації у відповідності до норм Конституції.

"Це наш виклик. Якщо ми не будемо членами НАТО, ми маємо сусіда, який постійно нам загрожує і для якого наша незалежність є як кістка в горлі. Ми маємо це усвідомлювати і це питання в коротший термін вирішувати - інакше ми будемо постійно в дуже складній ситуації", - наголосив Данілов.