Два-три роки на деолігархізацію. Данілов назвав умову впровадження стандартів НАТО
Україна має два-три роки на знищення олігархічного впливу на політичні процеси. Це потрібно для впровадження стандартів НАТО.
Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов на форумі "Україна 30".
"Ми маємо за 2-3 роки знищити все, що пов'язане з цими процесами, по-іншому наша країна не зможе відповідати стандартам НАТО. Що таке НАТО? НАТО - це, перш за все, стандарти, які ми маємо прийняти, запровадити в нашій країні і якщо у нас олігархічна модель економіки, яка до цього часу, на жаль, існує, яка породжує відповідно корупцію, ті процеси, які є неприйнятними в країнах НАТО, то нам чекати, що ми отримаємо туди квиток марно", - пояснив Данілов.
Він зазначив, що Україні треба терміново вирішити питання деолігархізації у відповідності до норм Конституції.
"Це наш виклик. Якщо ми не будемо членами НАТО, ми маємо сусіда, який постійно нам загрожує і для якого наша незалежність є як кістка в горлі. Ми маємо це усвідомлювати і це питання в коротший термін вирішувати - інакше ми будемо постійно в дуже складній ситуації", - наголосив Данілов.
Раніше голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив важливість декларації саміту НАТО в частині України. Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. За його словами, декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках, але там не було згадки про надання ПДЧ Україні.
Раніше генсек Столтенберг пообіцяв допомогу Україні зі вступом до НАТО.
Він також вчора заявив, що Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО.