В Украине определили даты основной сессии экзаменов для поступления в магистратуру
В Украине утвердили даты вступительных экзаменов в магистратуру. Основная сессия продлится с июня по июль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.
В Украине утвердили календарный план проведения вступительных экзаменов для магистратуры в 2025 году.
Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) будет проходить с 21 июня по 12 июля.
Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогут сдать тестирование в основной период, смогут пройти испытания во время дополнительной сессии. Она продлится с 29 июля по 18 августа по отдельному графику.
Результаты основной сессии будут опубликованы в электронных кабинетах участников до 18 июля, а дополнительной - до 22 августа.
Регистрация для участия в тестировании стартует 2 мая.
Напомним, что в 2025 году для поступающих в аспирантуру введут изменения. Они предусматривают обязательное единое профессиональное вступительное испытание по философии науки, которое выносится на общественное обсуждение.
Отныне для поступления необходимо будет сдать два экзамена: единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который будет включать тест на общие учебные компетенции и тест по иностранному языку, с минимальным проходным баллом 150 для каждого компонента, а также единый вступительный экзамен по философии науки, где установлен порог в 100 баллов.