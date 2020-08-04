Вибух в Бейруті: посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих

Фото: стовп диму від вибуху (twitter.com)

У посольстві просять телефонувати на телефонний номер

Посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих в результаті сьогоднішнього вибуху в столиці країни Бейруті. За попередніми оцінками, постраждалі обчислюються сотнями.

Відповідне прохання розміщено на сторінці посольства в Facebook.

"Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства: 09615921668", - йдеться в повідомленні.

Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має... Опубліковано Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Відзначимо, що в номері телефону вказана одна зайва цифра. РБК-Україна намагається з'ясувати, як зв'язатися з посольством України в Лівані в телефонному режимі.

Нагадаємо, два потужні вибухи в Бейруті сталися в порту міста.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість постраждалих можна обчислювати сотнями, проте поки ніхто не береться повідомити точне число. Агентство Reuters повідомляло як мінімум про 10 постраждалих, але зараз відомо, що це число може бути набагато вище.

Розглядається кілька версій вибуху - від військової атаки країн-сусідів, до вибуху нітрату натрію. Офіційної версії поки немає.