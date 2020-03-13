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Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ООН

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 05:57
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ООН
Фото: штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Філіппінський дипломат отримала позитивний тест на коронавірус

Перший відомий випадок коронавірусу COVID19 виявили в ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка в Facebook.

За його словами, філіппінський дипломат отримала сьогодні позитивний тест на коронавірус. Представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоізолювалися на карантин.

Відомо, що хвора співробітниця постпредства займається питаннями Шостого комітету Генасамблеї ООН. Востаннє представниця постпредства відвідувала ООН в минулий понеділок, 9 березня. Вона перебувала там протягом 30 хвилин і на той момент у неї не було ніяких симптомів.

Раніше Організація Об'єднаних Націй (ООН) ввела обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. З 10 березня штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (США) закрита для загальних відвідувачів, а також скасовані всі екскурсійні тури. В офісах секретаріату ООН буде працювати лише критичний персонал. Для решти персоналу введена вахтова форма - 2 дні на роботі, 3 дні дистанційно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в ООН 4 березня обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус. Програму роботи зведуть до одного формального засідання за участю постійних представництв.

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