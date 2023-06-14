RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Два россиянина с помощью дронов следили за парламентом Швеции. Их задержали, - СМИ

Фото: Флаг Швеции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Швеции задержали двух россиян, которые запускали дроны над центром Стокгольма и снимали на видео здание парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Отмечается, что дроны заметили над Риксдагом (парламент Швеции - ред.) и правительственными кварталами во вторник в 15:00.

Полиция поспешила на место происшествия, где по подозрению в нарушении Закона о безопасности полетов и авиации были арестованы два человека.

По данным Aftonbladet, двое задержанных являются гражданами России. Согласно протоколам, оборудование для дронов и компьютеры были изъяты после обыска в номере отеля.

Прокурор Туве Форшаллен подтвердил, что два человека уже арестованы за незаконную съемку охраняемых объектов. Пока что следствие находится на ранней стадии и больше никакой информации об этом инциденте пока что неизвестно.

Российские шпионы в Европе

За последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также Politico сообщало, что Россия пытается оправиться от прошлогодней скоординированной массовой высылки сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием.

Издание Yle писало, что десятки русских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция