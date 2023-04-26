Глаза и уши Путина. СМИ раскрыли десятки российских шпионов-дипломатов в Северной Европе

Десятки российских шпионов могли работать или работают в странах Северной Европы под видом дипломатов. Они являются сотрудниками Службы внешней разведки, ГРУ или ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Журналисты норвежского NRK, шведского SVT, датского DR в сотрудничестве с центром "Досье" установили имена десятков российских дипломатов, которые могут быть шпионами под прикрытием. Агенты часто получают второстепенные должности в дипломатических миссиях, однако ключевые лица все же редко могут быть шпионами.

Расследователи Yle установили имена трех таких россиян. Среди них Дмитрий Оторочкин, который может быть сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Сначала он работал в российском посольстве в Хельсинки, а затем перевелся в Копенгаген. Его выдворили в Россию весной 2022 года. У мужчины были три разные страницы во "ВКонтакте", где он указал разные данные, но по фото его легко узнали.

Другими двумя вероятными шпионами были 60-летний Владимир Комаров и 37-летний Дмитрий Двиньянинов. По предварительным данным, они являются сотрудниками ГРУ. Их выслали весной 2022 года.

Полиция защиты Финляндии отмечает, что треть российских дипломатов могут быть шпионами под прикрытием. Источники издания сообщают, что финские правоохранители несколько раз фиксировали, когда дипломаты обращались к россиянам в Финляндии для шпионства.

В то же время шведский вещатель SVT установил 21 вероятного шпиона-дипломата. По меньшей мере 13 из них работали в Стокгольме до апреля 2022 года.

Журналисты норвежского NRK заявили, что установили 38 агентов российской разведки, действующих в странах Северной Европы. Еще один российский шпион находится на острове Шпицберген. Речь идет о генконсуле России в Баренцбурге Андрее Чемерило, он может быть связан с ГРУ.

Напомним, Швеция высылает пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов.

Также СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах всевозможные антенны.

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