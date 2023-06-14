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Два росіянина за допомогою дронів стежили за парламентом Швеції. Їх затримали, - ЗМІ

Фото: Прапор Швеції (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Швеції затримали двох росіян, які запускали дрони над центром Стокгольма і знімали на відео будівлю парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Зазначається, що дрони помітили над Риксдагом (парламент Швеції - ред.) та урядовими кварталами у вівторок о 15:00.

Поліція поспішила на місце події, де за підозрою в порушенні Закону про безпеку польотів і авіації було заарештовано двох людей.

За даними Aftonbladet, двоє затриманих є громадянами Росії. Згідно з протоколами, обладнання для дронів і комп'ютери було вилучено після обшуку в номері готелю.

Прокурор Туве Форшаллен підтвердив, що двоє людей вже заарештовані за незаконну зйомку об'єктів, що охороняються. Поки що слідство перебуває на ранній стадії і більше ніякої інформації про цей інцидент поки що невідомо.

Російські шпигуни у Європі

За останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Шпигуни в основному стежили за військовою інфраструктурою країни.

Також Politico повідомляло, що Росія намагається оговтатися від торішньої скоординованої масової висилки співробітників російської розвідки, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям.

Видання Yle писало, що десятки російських шпигунів могли працювати чи працюють у країнах Північної Європи під виглядом дипломатів. Вони є співробітниками Служби зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ.

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