В Киеве открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло (фото)

На Аскольдовой могиле в Киеве открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Военный похоронен на том же месте.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Да Винчи" похоронен на Аскольдовой могиле в столице Теперь на этом месте появилась монументальная скульптура. Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель" опубликовал видео открытия скульптуры. При открытии монумента присутствовала невеста Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова. Она отметила, что открытие состоялось именно в День Достоинства и Свободы, поскольку "Да Винчи" начинал свой путь с Майдана. Скульптура в честь "Да Винчи" на Аскольдовой могиле в Киеве. Скульптура в честь "Да Винчи" на Аскольдовой могиле в Киеве (Telegram-канал ProKyiv)