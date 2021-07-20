Найбагатша людина на Землі здійснила політ в космос, екіпаж Безоса вже повернувся

Американський мільярдер Джефф Безос злітав у космос. Разом із засновником Amazon в космосі побували ще три туриста.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію .

Космічний політ був приурочений до чергової річниці першої висадки американських астронавтів на Місяць, що є символічним особисто для Безоса, який мріяв побувати в космосі.

Крім того, назва ракетоносія New Shepard походить від прізвища астронавта Алана Шепарда, який здійснив перший суборбітальний політ у травні 1961 року.

"Best day ever!" Jeff Bezos and three others successfully land after a flight by a Blue Origin rocket to space https://t.co/35H5AXxD5A pic.twitter.com/eV8qLgw5u3 — Bloomberg (@business) July 20, 2021

Разом з Безосом у капсулі були три пасажири: його брат Марк Безос, 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також 18-річний Олівер Деймен - випускник школи з Нідерландів.

Таким чином, цей політ став двічі "рекордним" - за віком наймолодшого й найстаршого астронавтів, які побували в космосі.