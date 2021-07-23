Безос запропонував перенести в космос шкідливі для екології заводи

Найбагатша людина світу та засновник Amazon і Blue Origin, а віднедавна астронавт, Джефф Безос запропонував відправити на орбіту всю промисловість, яка шкодить екології. Таким чином він хоче врятувати Землю від забруднення.

"Коли дивишся на планету, не бачиш кордонів. Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нею нехтувати і погано до неї ставитися", - сказав Безос в ефірі каналу.

Безос висловив думку, що для порятунку планети, потрібно всю шкідливу для екології планети промисловість перенести у космос. За його словами, на реалізацію такої ідеї підуть "десятки й десятки років", але потрібно це почати робити.