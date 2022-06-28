ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Два найбільших виробника побутової техніки йдуть з Росії: про кого мова

Новость на русском →
Москва, Вівторок 28 червня 2022 10:54
Два найбільших виробника побутової техніки йдуть з Росії: про кого мова Фото: виробник побутової техніки Indesit (whirlpoolcorp.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія Whirlpool Corporation, що володіє торговими марками Indesit і Hotpoint, продасть свої активи в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Відзначається, що турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool EMEA Spa про покупку її російських активів - АТ "Індезіт Інтернешнл" і ТОВ "Вірлпул Рус".

За підсумками операції Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку. Сума операції попередньо оцінюється в 220 млн євро.

Раніше стало відомо, що американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії.

Також нещодавно російський ринок покинула найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks.

Однак, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон