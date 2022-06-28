Два найбільших виробника побутової техніки йдуть з Росії: про кого мова
Американська компанія Whirlpool Corporation, що володіє торговими марками Indesit і Hotpoint, продасть свої активи в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Відзначається, що турецька компанія Arcelik вже підписала угоду з Whirlpool EMEA Spa про покупку її російських активів - АТ "Індезіт Інтернешнл" і ТОВ "Вірлпул Рус".
За підсумками операції Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку. Сума операції попередньо оцінюється в 220 млн євро.
Раніше стало відомо, що американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії.
Також нещодавно російський ринок покинула найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks.
Однак, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в РФ.