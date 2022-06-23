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Nike повністю йде з Росії

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Четвер 23 червня 2022 14:30
Nike повністю йде з Росії Фото: Nike повністю йде з Росії (nike com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії. Рішення було прийнято через три місяці після припинення своєї діяльності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"NIKE прийняла рішення покинути російський ринок. Нашим пріоритетним завданням є забезпечення повної підтримки наших співробітників, в той час, як ми відповідально скорочуємо масштаби нашої діяльності в найближчі місяці", - йдеться в заяві компанії.

Ще наприкінці травня стало відомо, що Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group.

Раніше стало відомо, що найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес і закриває юридичну особу в цій країні.

Водночас, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.

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