Nike повністю йде з Росії
Американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії. Рішення було прийнято через три місяці після припинення своєї діяльності в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"NIKE прийняла рішення покинути російський ринок. Нашим пріоритетним завданням є забезпечення повної підтримки наших співробітників, в той час, як ми відповідально скорочуємо масштаби нашої діяльності в найближчі місяці", - йдеться в заяві компанії.
Ще наприкінці травня стало відомо, що Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group.
Раніше стало відомо, що найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес і закриває юридичну особу в цій країні.
Водночас, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.