Два гравці з розширеного списку збірної України пропустять Євро-2020

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка пропустить чемпіонат Європи - 2020 через травму. Також на євро не зіграє хавбек "Аталанти" Віктор Коваленко.
Про це повідомляють Football.ua і Команда№1.
За інформацією Football.ua, Коноплянка не встигне повною мірою відновитися від м'язового пошкодження, яке він отримав навесні, через що пропустив фініш чемпіонату. Очікувалося, що вінгер зможе відновитися до початку ЧЕ.
У минулому сезоні Коно провів всього 14 матчів за "Шахтар" (337 хвилин), результативними діями не відрізнявся.
Також через травму пропустить Євро Коваленко. Як повідомляє Команда№1, він вже знаходиться в Київ, де зробив МРТ. Результат аналізу - частковий розрив задньої поверхні стегна. Він зможе приступити до тренувань лише з 15 червня.
Коваленко перейшов в "Аталанту" взимку і лише одного разу виходив на поле в Серії А, зігравши 3 хвилини.
Раніше РБК-Україна писало, і Коноплянка, і Коваленко потрапили в розширений склад збірної перед Чемпіонатом Європи.
Нагадаємо, в неділю Україна провела перший з трьох спарингів перед Євро. Підопічні Шевченка лише в додатковий час змогли врятуватися в матчі з Бахрейном - 1:1. Також Україна 3 червня зіграє з Північною Ірландією, а 7 червня з Кіпром.
Старт України на Чемпіонаті Європи запланований на 13 червня матчем з Нідерландами.