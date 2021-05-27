Два гравці з розширеного списку збірної України пропустять Євро-2020

За інформацією Football.ua, Коноплянка не встигне повною мірою відновитися від м'язового пошкодження, яке він отримав навесні, через що пропустив фініш чемпіонату. Очікувалося, що вінгер зможе відновитися до початку ЧЕ.

У минулому сезоні Коно провів всього 14 матчів за "Шахтар" (337 хвилин), результативними діями не відрізнявся.

Також через травму пропустить Євро Коваленко. Як повідомляє Команда№1, він вже знаходиться в Київ, де зробив МРТ. Результат аналізу - частковий розрив задньої поверхні стегна. Він зможе приступити до тренувань лише з 15 червня.

Коваленко перейшов в "Аталанту" взимку і лише одного разу виходив на поле в Серії А, зігравши 3 хвилини.