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Два игрока из расширенного списка сборной Украины пропустят Евро-2020

Автор: Игорь Литвиненко

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка пропустит Чемпионат Европы-2020 из-за травмы. Также на Евро не сыграет хавбэк "Аталанты" Виктор Коваленко.

Об этом сообщают Football.ua и Команда№1.

По информации Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения, которое он получил весной, из-за чего пропустил финиш чемпионата. Ожидалось, что вингер сможет восстановиться к началу ЧЕ.

В минувшем сезоне Коно провел всего 14 матчей за "Шахтер" (337 минут), результативными действиями не отличался.

Также из-за травмы пропустит Евро Коваленко. Как сообщает Команда№1, он уже находится в Киев, где сделал МРТ. Результат анализа - частичный разрыв задней поверхности бедра. Он сможет приступить к тренировкам лишь с 15 июня.

Коваленко перешел в "Аталанту" зимой и лишь однажды выходил на поле в Серии А, сыграв 3 минуты.

Ранее РБК-Украина писало, и Коноплянка, и Коваленко попали в расширенный состав сборной перед Чемпионатом Европы.

Напомним, в воскресенье Украина провела первый из трех спаррингов перед Евро. Подопечные Шевченко лишь в дополнительное время смогли спастись в матче с Бахрейном - 1:1. Также Украина 3 июня сыграет с Северной Ирландией, а 7 июня с Кипром.

Старт Украины на Чемпионате Европы запланирован на 13 июня матчем с Нидерландами.

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